La delegación repartirá a los tres equipos alevines en otros grupos

El delegado provincial de fútbol, Miguel Hernández, ha mantenido este miércoles una reunión con los tres equipos alevines implicados en la ´mini liga´ del grupo 4, Hergar Camelot D, Cabrerizos C y Villares de la Reina D, y les ha asegurado que su problemática quedará solucionada a lo largo del jueves, cuando presenten en la Federación de Castilla y León las dos opciones que se han pensado para ampliar otros grupos y que esos tres conjuntos no tengan que estar varios meses jugando solamente entre ellos.

Si el acuerdo ha causado la satisfacción de los tres equipos alevines, no ha ocurrido lo mismo con los cuatro que componen el grupo 2 de la Tercera Infantil: Carbajosa C, Navega C, Calvarrasa de Abajo y Jai Alai C. Hace un par de semanas los cuatro clubes anunciaron a la delegación que si no había forma de encontrar una solución saldrían a competir por el bien de los niños, pero ahora no entienden que se tome una medida similar a lo que se va a hacer con los alevines.