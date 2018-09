La Federación deja 'colgados' a tres equipos de alevines de Salamanca que solo podrán jugar entre ellos

Malestar en la Tercera alevín salmantina de fútbol base. La configuración de las ligas de la Federación de Fútbol de Castilla y León (FCYLF) han dejado como resultado que en la tercera categoría alevín exista un cuatro grupo con solo tres equipos. El Hergar D, Cabrerizos C y Villares de la Reina D conforman este ´minúsculo´ grupo que obliga a estos niños salmantinos de 10 años a jugar solo entre ellos una semana sí y otra no. La FCYLF tenía 45 equipos en alevines inscritos en Salamanca y ha organizado las ligas en tres grupos de 14 conjuntos y un cuatro con solo tres. "No entendemos esta configuración ya que nuestros hijos no van a poder jugar como el resto y hay muchas opciones como hacer tres grupos de 15, o cuatro de 12 o lo que quieran menos dejarnos a tres equipos solos", explica a este diario Jorge Rodríguez, padre de un alevín del Hergar D que no entiende la causa por la que su hijo se ve obligado a jugar en este esperpéntico grupo.

Este diario se ha puesto en contacto con la FCyLF. La Federación regional apela al articulado 149 y al orden de las competiciones. "Los grupos de las últimas divisiones de cualquier categoría, serán ordenados numéricamente de acuerdo con la antigüedad de la constitución de la competición, y los equipos seguirán asignados a su grupo durante su permanencia en la categoría, estableciendo los planes competicionales los grupos a los que se acoplarán los posibles descendidos así como los clubes o equipos de nueva inscripción", defiende la Federación.

Jorge Rodríguez defiende que su hijo y sus compañeros del Hergar D llevan desde ´chupetines´ juntos y que no son de nueva creación como indica la Federación de Fútbol de Castilla y León. "Incluso, nos han llegado a ofrecer algunas soluciones que no tienen mucho sentido como que juguemos en fútbol 11 contra niños de 12 años cuando nuestros hijos tienen 10. Sería imposible ya que si nos cuesta por la edad con 10 años jugar ya no me lo puedo ni imaginar con niños dos años mayores y en fútbol 11", describe el padre de este jugador del Hergar.

José Manuel García, vicepresidente del Cabrerizos, pide que la Federación recapacite y que incluya a los tres equipos en el resto de grupos o haga cuatro grupos con 12 conjuntos en uno y tres de once y así no se sobrepasa el calendario de 26 fines de semana que tiene previsto la Federación. García apunta a que están en contacto con otros clubes para impedir que la primera jornada de tercera alevín se dispute este fin de semana en señal de protesta.