Roberto Aguirre tras la derrota ante el Unión Adarve: "Me da mucha rabia no poder irme de aquí con una victoria o con un punto"

"Me da mucha rabia no poder irme de aquí con una victoria o con un punto", ha manifestado con tristeza Roberto Aguirre tras la derrota del equipo en la mañana este domingo ante el Unión Adarve. El entrenador del Unionistas se ha mostrado muy agradecido a la afición que se ha desplazado hasta Madrid: "Tenemos aquí 300 aficionados que no pararon de animar. Termina el partido y hacen salir a todo el mundo para aplaudirles".

Ha lamentado no haber conseguido ningún punto en este partido "por todo, por lo material, por la necesidad de los puntos y también por la gente que viene a acompañar al equipo de manera incondicional".