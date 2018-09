Dura derrota del Unionistas ante el Unión Adarve (1-0)

Dura derrota del Unionistas en su visita al Unión Adarve (1-0) pese a estar con uno más la última media hora. El Unionistas y el Unión Adarve desde el principio al final de la primera parte apostaron por el fútbol directo y el balón en el García de la Mata estuvo más en el aire que en el centro del campo. De área a área. Los madrileños poco a poco fueron empujando a los de Roberto Aguirre hacia su área aunque sin crear demasiado peligro. Los salmantinos esperaban alguna contra o algún balón largo para intentar crear peligro. El único que lo consiguió fue Góngora que en el minuto 24 de falta directa casi hace el primero del Unionistas. El balón se fue muy ajustado al palo de la portería de Parra, del Unión Adarve. Los locales tuvieron varios acercamientos pero sin mucho peligro. A destacar un remate de cabeza Garci que se fue alto antes del descanso.

En la segunda mitad, el Unionistas sí estuvo más presente en el área rival y en especial desde la expulsión de Souza, del Unión Adarve, en el minuto 64. Los de Aguirre no pudieron aprovechar la superioridad numérica que tuvieron casi 30 minutos de partido. El Unión Adarve con uno menos no dejó de pelear el partido y en una contra en el 82 marcó. Carrera de Bravo por la banda derecha que cuelga y en el segundo palo Portilla marcaba a placer. No pudo el Unionistas con un Unión Adarve que estuvo con uno menos media hora.