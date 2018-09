Campos: "El rival ha hecho las cosas mejor en los momentos clave"

El entrenador del Salamanca UDS ha comenzado la rueda de prensa posterior al partido de este domingo ante el Guijuelo sin "poner ningún pero a la derrota. El rival ha hecho las cosas mejor en los momentos clave". José Miguel Campos ha explicado que el modelo de juego de su equipo "se identifica sobre todo por tener el control" añadiendo que "en cuanto la gente dentro no ha estado lo suficientemente cómoda, ha habido muchísimas pérdidas a lo largo del partido".

"Sin oposición, sin una presión grande al rival€ No hemos sido capaces de girar rápido el juego, de llevarlo a las bandas, sobre todo Owusu. No ha salido el plan. También tiene mucho que decir el rival.", ha reconocido Campos.

Sobre la segunda parte cuenta que "costaba trabajo pisar nuestra área. Los cambios que hicimos al final€ eran para intentar buscar el 2-1 y es cuando nos hemos separado y descompuesto". Ha añadido que "la actitud bien" pero sobre los fallos que han tenido durante el encuentro ante el Guijuelo ha mencionado que "nuestra colocación y nuestras pérdidas han hecho que el rival saque partido a ese fútbol de contrataque".

"No podíamos poner un equipo muy defensivo en el campo porque no teníamos elementos por diferentes motivos", ha explicado Campos añadiendo que "ha faltado fondo de armario" diciendo que "por dentro no hemos estado bien y no hemos encontrado el equilibrio".