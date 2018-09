Salamanca UDS y Guijuelo abren el turno de los derbis charros en el Helmántico

Más de un lustro de vida se le ha escapado al fútbol charro desde que se vivió el último derbi charro en el Helmántico en Segunda B. 22 de diciembre del 2012: 4-2 se impuso la Unión al CD Guijuelo. Hoy es ya todo distinto. El conjunto chacinero es el veterano en la división de bronce, vía sus 13+1 temporadas en la categoría. El Helmántico, por contra, ha superado al fin su travesía en el desierto hasta desembarcar y dar pistoletazo de salida a este primer derbi, de los seis puramente salmantinos de la temporada.

El derbi, eso sí, tiene más miga en el campo que en la grada. En primer lugar, porque el Salamanca UDS ya sabe lo que es sumar. Pero no sabe lo que es hacerlo con total solvencia. El conjunto de Campos ha tenido tres caras distintas en cuatro choques de liga. El trabajo de la semana ha ido orientado a mostrar una cuarta que pasa por combinar la versión más fresca en ataque, mostrada el pasado domingo frente al Adarve, con la pragmática y segura en defensa que se puso en práctica con buen tino frente a la Ponferradina y el Burgos. Labor de alquimia para Campos, y más teniendo en cuenta que la baja segura de Pumar obliga a reconstruir la defensa. No hay un lateral puro que pueda suplirle y las opciones con las que ha trabajado a lo largo de la semana son dos: o reubicar en la zurda a Calero o Tyson o apostar por la versión que ya vio in situ durante el último tercio de encuentro frente al conjunto del barrio de El Pilar de Madrid, que fue con Antonis en esa posición. Lo que está claro es que el esquema seguirá siendo el mismo con esa ´pantalla´ de cuatro que antecede al ´9´ albinegro.

Por su parte, Ángel Sánchez no ha tenido que quebrarse la cabeza tanto para desembarcar en el once inicial con el que el CD Guijuelo regresa al estadio Helmántico. Los dos triunfos frente a los ´cocos´ Fuenlabrada y Burgos son el ejemplo a seguir.