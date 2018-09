Héctor Gómez, del Salamanca UDS: "En la plantilla hay muchos jugadores con gol"

Héctor Gómez ya está listo. El atacante madrileño jugó unos minutos ante el Unión Adarve el pasado domingo pero ya ha entrenado con normalidad esta semana y espera estar a tope para ayudar a su equipo ante el Guijuelo en el Helmántico a las 18.00 horas el domingo. "Ya me encuentro muy bien y estoy entrenando con normalidad y si el entrenador cree que debo estar pues estoy disponible", indica a este diario Héctor Gómez que reconoce que en la posición donde más cómodo se siente es en la de delantero, aunque también puede jugar de mediapunta.

En esa posición de nueve, se vive del gol, y el debate sobre si el Salamanca UDS tenía gol o no genera preocupación en el vestuario. "Antes del partido contra el Unión Adarve se hablaba de que faltaba gol pero no estábamos preocupados ya que si no llegas al área rival o no generas ocasiones pues puedes tener problemas pero si lo llevas haciendo varios partidos como era nuestro caso solo era cuestión de tiempo de que llegaran los tantos", describe Héctor.

El madrileño sostiene que en la plantilla del Salamanca UDS hay muchos jugadores con gol y que no hay que estar preocupado en ese sentido.