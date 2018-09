Ángel Marcos, director deportivo del Guijuelo, entrenaba a las órdenes de García Traid

Ángel Marcos, director deportivo del Guijuelo, vivirá un partido especial el domingo en el derbi ante el Salamanca UDS en el Helmántico a las 18.00 horas y es que jugó en el Salmantino, filial de la Unión Deportiva Salamanca, en los años 70. Aunque extremeño de nacimiento Ángel Marcos estuvo viviendo en Salamanca desde los cuatro a los 21 años. "Estaba en el Salesianos y me fichó la cantera de la UDS con 17 años y estuve cuatro temporadas jugando en el filial y entrenaba con el primer equipo de García Traid desde Tercera hasta en Primera y es que esa época se produjeron varios ascensos consecutivos", explica Ángel Marcos a este diario, mientras que destaca que después se fue a Extremadura a emprender su carrera como futbolista profesional.

Ángel Marcos jugaba de centrocampista y a veces se dejaba caer de líbero. posición en la que se fue especializando a medida que avanzaba su carrera profesional. "No llegué nunca a debutar con el primer equipo aunque sí estuve convocado en varios amistosos pero García Traid no me dio la oportunidad", bromea recordando aquella época el director deportivo del Guijuelo.