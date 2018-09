Jonathan: "El Salamanca tiene buenos jugadores y acabará haciéndolo muy bien"

Jonathan, capitán del Guijuelo, afronta el derbi ante el Salamanca en el Helmántico a las 18.00 horas de un modo diferente al resto de partidos. "Va a ser especial volver al Helmántico aunque los escenarios son muy diferentes con respecto al día del Atlético. Aquel día era una fiesta del fútbol salmantino y ahora hay tres puntos en juego donde hay que disfrutar pero compitiendo", describe Jonathan.

El jugador salmantino del Guijuelo tiene claro que el Salamanca UDS es un equipo del que muchos van a hablar durante la temporada. "No han empezado bien pero tienen muy buenos jugadores y acabarán haciéndolo muy bien", remarca Jonathan.

El capitán del Guijuelo recuerda el inicio de competición duro en cuanto a calendario que están teniendo. "Es complicado empezar la Liga ante Celta B, Fuenlabrada, Ponferradina, Burgos y ahora el Salamanca UDS", admite, mientras que se muestra satisfecho de las dos victorias que ya han sumado. "Hemos hecho más nuestra idea de fútbol fuera de casa que en el Municipal pero a domicilio hemos perdido, aunque creo que es anecdótico", insiste el salmantino.

Aunque la rivalidad deportiva entre el Salamanca UDS y el Guijuelo no sea de alta tensión sí que en el jugador aparece un sentimiento especial en este tipo de encuentros. "Seremos pocos los salmantinos en este partido pero para nosotros será muy especial. Para el resto, los de fuera, aunque no sean de aquí también se lo toman diferente y es que no deja de ser un partido contra un equipo de la capital y de la misma provincia. Será un encuentro muy bonito", reflexiona Jonathan.

Con los dos equipos apostando por el buen trato del balón se espera una interesante disputa en el estadio Helmántico el domingo a las 18.00 horas.