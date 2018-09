Campos: "Hemos sufrido demasiado por errores en defensa"

El técnico murciano del Salamanca UDS destacó tras el partido ante el Adarve que las señas de identidad del equipo ya se notan. "El equipo va siempre a buscar el gol, pero cuando atrás no eres contundente y no vigilas bien se te complica todo. Ellos han hecho un partido muy interesante", insistió José Miguel Campos, quien puso de manifiesto que hay muchos aspectos a mejorar, en especial en defensa. "El primer día en Fuenlabrada nos hicieron cinco goles con una defensa de circunstancias pero hoy ya no había excusa y nos han metido tres goles", matizó.