El Salamanca UDS quiere saber ya lo que es ganar esta temporada

El Salamanca UDS tiene hambre de victorias. No sabe tras tres jornadas lo que es ganar y quiere sumar de tres en tres a partir de este domingo a las 12.00 horas ante el Unión Adarve en un estadio Helmántico que tiene la esperanza de asistir a la primera victoria de su equipo.

Los de José Miguel Campos tras el partido para olvidar de Fuenlabrada y los dos empates con buenas sensaciones ante la Ponferradina y el Burgos se miden a un Unión Adarve peleón y aguerrido que no venderá barata su derrota por lo que los salmantinos deberán cuajar una buena actuación si quieren que no se vayan puntos en el autobús camino de la A-6 dirección Madrid.

José Miguel Campos contará con las bajas de Indiano, José García y Antonio Amaro. Este último en el entrenamiento del viernes se lesionó y estará dos semanas de baja por un esguince. Es una lástima ya que el centrocampista salmantino había comenzado la temporada con muy buen tono. Las dudas serán Héctor y Martín Galván. El primero ha tenido unos problemas musculares pero la necesidad de que juegue de nueve apuntan a que podría salir de inicio. Con el mexicano Campos quiere ir con calma y es que lleva tres meses sin competir tras su lesión en los playoff de ascenso a Segunda B de la temporada pasada.

Sin Amaro, el técnico murciano podría apostar por un doble pivote formado por Sergio Molina y Vivi mientras que Manu Molina sería el mediapunta. En la portería está la duda de si Sotres tendrá sus primeros minutos o se seguirá apostando por Alcolea que, de momento, lo ha jugado todo. La defensa está más o menos clara. Los laterales Calero y Pumar son fijos al igual que Armando en el centro de la zaga. El bueno inicio del griego Antonis también hace pensar que estará en el eje de la defensa. Lo del nueve es otra historia diferente. Si finalmente Héctor está para jugar ocupará esa posición, mientras que de lo contrario Campos podría apostar por una variante táctica con Fer Ruiz y Pablo González alternándose esa posición con la banda derecha. Moussa es el único nueve disponible en la plantilla de Campos pero, de momento, se apuesta más por el para ser el primer cambio y salir fresco con su físico para sorprender en la segunda mitad que jugar de inicio.

El rival, el Unión Adarve, llega sin perder pero tampoco sin saber lo que es apuntarse una victoria en su casillero. Los madrileños comenzaron con un empate 1-1 en casa ante el Atlético de Madrid B y en la segunda jornada repitieron resultado en El Plantío ante el Burgos. La jornada pasada sumaron un punto tras su 0-0 ante el Real Madrid Castilla.

El Salamanca UDS tras mostrar buenas sensaciones en este inicio liguero ya solo quiere ganar, ganar y volver a ganar.