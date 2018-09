El Salamanca UDS busca sumar por primera vez los tres puntos tras su accidentado inicio liguero.

El Salamanca visita El Plantío para medirse al Burgos en la tercera jornada de Liga con la firme intención de conseguir sumar sus primeros tres puntos. Los de José Miguel Campos han firmado un arranque de dos jornadas y un solo punto, el que sumaron ante la Ponferradina el pasado domingo en el Helmántico.

El Salamanca se presenta con la buena noticia de que recupera a varios efectivos que salen de la enfermería. Junto a Martín Galván, en la jornada del viernes, Vivi y Toño Vázquez recibieron el alta médica: "Pueden ser de la partida. Vamos sumando trabajo y efectivos eso hace que el proceso de cohesión mejore", dijo Campos. Toño Vázquez podría acompañar a Armando en el centro de la zaga mientras que Vivi podría apoyar a Molina en el doble pivote en el centro del campo. Martín Galván, al salir de una lesión de larga duración que le ha impedido jugar desde el pasado mes de junio cuando se lesionó en los playoff de ascenso a Segunda B, finalmente se ha caído de la convocatoria al igual que Héctor, Indiano y José García.

Las dudas en el once del José Miguel Campos son numerosas ya que por las bajas y la llegada de jugadores en el último momento del mercado todavía no hay un once inicial marcado. En la portería están convocados los dos porteros y en esta posición comienzan los problemas para el técnico. Alcolea tras un mal partido en Fuenlabrada se desquitó con una buena actuación en el Helmántico ante la Ponferradina. No obstante, Sotres podría tener su primera oportunidad. En defensa, la entrada de Toño Vázquez en la convocatoria podría suponer su titularidad junto a Armando. En la medular está la incógnita de si Amaro será titular. El doble pivote podría ser Sergio Molina y Vivi y Manu Molina de mediapunta, aunque si entra el capitán se modificaría esta disposición táctica. En ataque, con Héctor fuera de la convocatoria, Pablo González apunta a la banda derecha y Owusu a la izquierda mientras que el nueve será Moussa.

El rival, el Burgos, está llamado a estar en los puestos de arriba de este grupo I de Segunda División B ya que ha configurado una plantilla de garantías completada por mucho gol en los últimos días. Por un lado llegó Cervero, que tras rescindir con el Mirandés y protagonizar uno de los culebrones del verano en Segunda B finalmente ha recalado en el Burgos. También llegó al equipo burgalés el extremo sub23 Yaw, cedido del Fuenlabrada. De todos modos, el inicio liguero de los burgaleses es muy similar al del Salamanca. En la primera jornada cayeron 2-0 ante la Ponferradina mientras que en la segunda empataron 1-1 ante el Unión Adarve en casa. Suma, al igual que el Salamanca, un punto en lo que va de campeonato. Primera gran prueba de Campos esta temporada.