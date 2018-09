Tejedor deja su etapa como jugador reconociendo que se veía lejos de los banquillos

La sonrisa de José Miguel Campos y el abrazo final con Álvaro Tejedor en la sala de prensa del Helmántico significó el fin de la transición hacia el staff técnico. Antes, un vídeo (con música de Dani Martín) puso el punto final definitivo a su etapa como futbolista: "Mis mejores recuerdos han sido los dos ascensos aquí; el último porque lo viví de manera más activa y el del 2006 porque mi equipo volvía a la Segunda División", afirmó el nuevo ayudante en el banquillo del técnico murciano.

Previamente, el presidente Carlos Martín lo señaló "sin duda" como "un ejemplo para todo y para todos". Dos ovaciones envolvieron el paso de una función a otra de Álvaro Tejedor en el mismo vestuario; las dos fueron lanzadas por Pumar, Calero, Pablo González, Héctor, Vivi, Toño Vázquez, Amaro y también el propio técnico y José María Movilla. "Para pasar al otro lado del vestuario se han dado una serie de circunstancias. Entre ellas, que no quería moverme de Salamanca. Y que, además, ya lo venía hablando con el míster durante toda la pretemporada. Además, que dejó el fútbol en lo más alto, devolviendo al equipo de la ciudad a Segunda B", señaló en su ´cambio de trastos´, antes de reconocer que aunque "siempre" le habían "interesado los temas tácticos" -"del que más he aprendido en este tema es de Imanol Idiákez", señaló- es algo que "veía lejano": "Voy a ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que me pida el míster que le aporte".