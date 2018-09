El Unionistas debuta este miércoles en la Copa del Rey ante el Rápido de Bouzas

Este mes de septiembre está siendo histórico para el Unionistas. Si el domingo disputaba su primer partido fuera de la península, en Las Palmas, este miércoles comparecerá por primera vez en la Copa del Rey. Lo hará tras el campeonato de Tercera del año pasado y se verá las caras con el Rápido de Bouzas en el municipal Baltasar Pujaltes a las 20.00 horas.

La expectación es máxima como el nivel de ilusión que se ha generado con esta andadura copera. La hora, las 20.00 horas, y el día, un miércoles, podría frenar el desplazamiento de seguidores del Unionistas pero no será así ya que al menos un autobús recorrerá el camino hasta Bouzas, próximo a Vigo, además de los coches particulares y es que muy pocos se quieren perder este debut copero que será uno de los partidos históricos en la corta andadura del Unionistas.

Roberto Aguirre, entrenador del Unionistas, quiere olvidar cuanto antes la derrota por la mínima en el anexo del estadio Gran Canaria ante Las Palmas y transformarla en un pase a la siguiente eliminatoria copera. "Estamos como locos por pasar la eliminatoria y llegamos con buenas sensaciones de Las Palmas, debido a que pese a la derrota las vibraciones del tramo final del encuentro fueron positivas", apuntó ayer Roberto Aguirre quien adelantó que habrá alguno cambio en el once inicial por la circunstancia del cansancio y de que será una semana de tres partidos. Con los que no podrá contar será con los centrales Admonio y Ayoze, mientras que Jorge Hernández está sancionado y tampoco será de la partida. De este modo, el problema de los centrales sigue siendo el mismo aunque con una buena noticia para el Unionistas como es Quintana, que tras no poder jugar contra Las Palmas B por la ´cláusula del miedo´, sí estará disponible. Aguirre podría salir con Quintana y Cendrós en el eje de la defensa ante el Rápido de Bouzas hoy a las 20.00 horas.