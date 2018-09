Ribelles, un valenciano rodeado de monumentos

Ribelles ya es uno más en la familia del Unionistas. El jugador nacido en Paterna (Valencia) el pasado domingo pese a ser centrocampista tuvo que hacer las veces de central. "Yo me vi bien en la defensa. No es la posición más cómoda para mi juego pero si el equipo lo necesita y el entrenador así lo estima oportuno pues se hace", reconoce este centrocampista de 26 años que procede del CD Alcoyano, donde la pasada campaña fue titular indiscutible. Jugó un total de 35 encuentros, todos ellos formando parte del once inicial.

De sus primeras semanas en Salamanca narra que ya está asentando aunque va poco a poco. "Es la primera vez que juego fuera de Valencia y al principio es difícil pero me gusta mucho la ciudad y estoy muy cómodo en el club", describe. Ribelles quiere crecer como futbolista lejos de casa y cree que jugar en otro grupo de Segunda B distinto le puede ayudar para que más gente le conozca.

Sobre la particular filosofía del club, Ribelles tiene claro que es un equipo ´especial´. "Te informas de cómo es el club pero cuando ya estás dentro te das cuenta de que es de los aficionados y que todo gira en torno a ellos. Es un equipo muy especial", insiste Javi Ribelles, que destaca que le llama mucho la atención de Salamanca la cantidad monumentos, museos y bibliotecas que hay por la ciudad. Además, destaca que hay siempre mucha gente por la calle. Le gusta Salamanca, y mucho.