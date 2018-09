Armando, el nuevo central del Salamanca, el terror de Messi en los entrenamientos

Armando Lozano, el nuevo central del Salamanca UDS, tiene 33 años y llega con una amplia experiencia futbolística con 300 partidos entre Primera, Segunda y Segunda B, además de aventuras en el extranjero. No obstante, hay una anécdota que le ha marcado en su carrera. "Estuve tres temporadas en el Barcelona B y subía a entrenar con el primer equipo. Yo voy igual de fuerte en los partidos en que en los entrenamientos y tras una entrada a Messi, Dani Alves me dijo que no le entrara así que si no me despedirían del Barcelona si lo lesionaba", narra Armando a este diario, aunque bromea que su salida del Barcelona B fue por motivos deportivos no por dar patadas a Messi.

Su fichaje por el Barcelona B fue poco habitual. "Yo tenía 23 años y querían un proyecto donde yo aportara más experiencia al grupo de jóvenes talentos que tenían y me llamó Luis Enrique y me explicó la idea y me gustó. Estuve allí hasta los 27 años y antes de salir Eusebio me dijo que continuara pero le dije que mi ciclo se había acabado y que buscaría otros retos", describe Armando.

Llama mucho la atención el físico de Armando y es que no es fruto de un día. "Es un estilo de vida y es que mi etapa en el fútbol la quiero alargar lo máximo posible pero a buen nivel por eso me cuido tanto", reconoció el defensa nacido en Motril (Granada). Armando pese a llevar solo unas horas en Salamanca ya debutó el domingo ante la Ponferradina en el centro de la zaga. "Me lo pidió el entrenador y por supuesto dije que sí aunque no tenía mucho ritmo de competición. Le pido a la afición un poco de paciencia ya que hay buen equipo pero todavía tendrán que pasar unas jornadas para ofrecer lo que queremos", destaca Armando.

El nuevo defensa central del Salamanca UDS destacó el papel de la afición en el primer partido de Liga en el Helmántico. "La afición estuvo genial y nos apoyaron durante los 90 minutos", apostilló.

Además, el defensa andaluz tiene claro que no llega a un recién ascendido al uso y reconoce que ya le han explicado la rivalidad que existe con el otro equipo de la ciudad en la misma categoría. "Esas rivalidades son muy bonitas", apuntó.