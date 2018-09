Álvaro Tejedor, otro símbolo del Salamanca

El domingo 28 de mayo de 2006 comenzó la historia de Álvaro Tejedor con la Unión Deportiva Salamanca. Fue el debut con el primer equipo del defensa charro ante la Ponferradina en Segunda B. Era la última jornada de Liga y el equipo de Javi López ya estaba clasificado para los playoff de ascenso. Tejedor jugó los 90 minutos y no desentonó. Otro domingo, el pasado, 12 años después se cerró el círculo de Álvaro Tejedor ya que el Helmántico le dio su última ovación como jugador. Colgó las botas y ahora pasa al cuerpo técnico de José Miguel Campos. La Ponferradina principio y final del fútbol de Tejedor.

Por el camino, 255 partidos en Segunda B, y varias temporadas en Tercera. "He vivido lo que es el fútbol. He sido un obrero del fútbol", reconoce Álvaro Tejedor, mientras que añade que se va con la conciencia bien tranquila. "No me he dejado nada en el campo. Y es que eso lo aprendí de los más veteranos desde el principio ya que si lo das todo y después te puedes mirar a la cara con tus compañeros es que lo has hecho bien, independientemente del resultado", describe el defensa salmantino.

Tejedor el pasado domingo se llevó una emocionante despedida en el estadio Helmántico con su familia presente. "Fue muy bonito y si me da pena dejar el fútbol es por mi hija que aunque es muy pequeña se entera de todo y cada vez que le decía que había fútbol era la primera que se ponía la camiseta y se preparaba para el partido", admite el jugador charro.

Ahora, Tejedor pasará a formar parte del cuerpo técnico de Campos como analista. "Veré partidos fuera y en el Helmántico desde la grada para poder ayudar al entrenador", apunta, mientras que pone de manifiesto que este verano aunque no se haya podido quedar como jugador ha congeniado muy bien con el técnico del Salamanca UDS y es que apunta a que ven el fútbol de un modo muy parecido. Se va con la conciencia tranquila de haber devuelto a su club a Segunda B con un espectacular ascenso la temporada pasada y además con una mágica mañana en Sa Pobla que ya forma parte de uno de los recuerdos más bonitos de los aficionados del Salamanca UDS. Tras el 2-2 de la ida, el equipo de Cortés perdía 2-0 ante el Poblense en tierras mallorquinas en el minuto 74. Estaban fuera. El gol de Garban en el 75 dio alas pero si había alguien que creía en la machada era Tejedor. Marcó en el 85 el tanto que forzaba la prórroga y varios minutos después el de la victoria. Esos dos goles ya forman parte de la historia del club, como también su nombre: Álvaro Tejedor.