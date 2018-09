El Unionistas entra una hora tarde al partido y cae 1-0

El Unionistas encajó su primera derrota en la categoría ante Las Palmas Atlético, que hizo lo justo para salir victorioso. Pero es que el conjunto de Aguirre entró al partido casi cuando se llevaban disputados ya 60 minutos, tiempo que fue insuficiente para igualar o remontar el tanto del conjunto canario, en el minuto 28, obra de Kirian.



El Unionistas comenzaba el choque con la premisa de ser fuertes atrás y que la solidaridad defensiva tapara las bajas en el eje de la zaga donde comparecían de forma improvisada Ribelles y no tanto Pau Cendrós. Las Palmas Atlético quería desde el primer momento tener la potestad del balón y es que es un filial y jugando en casa la idea es ofrecer.



Y así se iniciaron los primeros minutos, con los amarillos haciendo retroceder metros a los de Roberto Aguirre y Molina salvando las aproximaciones canarias que se basaban en balones al corazón del área. En el minuto 20 Molina y el larguero salvaron al Unionistas del primero y es que aunque Las Palmas Atlético tampoco estaba mordiendo en ataque se encontraba más cerca del gol que los de Aguirre que esperaban en defensa una contra aunque Manjón estaba solo en una isla, nunca mejor dicho, en ataque rodeado de defensores canarios. Ribelles y Cendrós cumplían, de momento, en el centro de la zaga aunque las imprecisiones hacían que Las Palmas Atlético oliera el miedo en el centro de la defensa salmantina. En uno de esos errores, el delantero canario Roberto Núñez con gran recorte se queda solo en el área y es derribado. Kirian, desde el punto de penalti, no falla y ponía el 1-0 en el marcador. La inercia del fútbol. El Unionistas tras el tanto canario se estiró y subió unos metros las líneas y en el minuto 34 Isaac Manjón disparó a puerta sellando la primera ocasión de los de Aguirre. Muy poca actividad ofensiva salmantina.





? #SegundaBLive Vídeo Así ha sido el gol de penalti de Las Palmas Atlético (1-0) pic.twitter.com/CN5uXdN4El — Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) 2 de septiembre de 2018

La segunda mitad comenzó con otro aire. El bloque de Roberto Aguirre afrontó el segundo tiempo con otra disposición y otra ilusión. Con más balón, buscando el ataque y combatiendo la posesión de la pelota, hecho que en la primera parte había renunciado al esférico en pos de otro juego.Antes del 60, el bloque naranja ayer dispuso de una falta lateral que Góngora la puso en la cabeza de Manjón pero se fue el balón a saque de esquina. Hasta tres seguidos dispuso el conjunto de Aguirre que tomaba aire y arrinconaba por momentos al conjunto local. Las tornas habían cambiado y era ahora el Unionistas el que mandaba en el verde, con el balón, e incluso creando peligro.En la última media hora del choque, con Las Palmas Atlético intentando salvar el resultado el Unionistas ofreció sus mejores momentos y llegaron dos situaciones claras de gol que hubieran cambiado el signo del partido. En el 67 un buen centro de Carlos de la Nava acaba en una concatenación de errores defensivos y ofensivos de Manjón y Jorge Hernández e incomprensiblemente el balón no acaba dentro. Sin duda, la más clara del encuentro para los de Aguirre. Después en el minuto 86 un remate de cabeza de Ribelles casi significa la X en la casilla del partido pero detuvo con acierto el portero local Josep.El Unionistas acabó el choque arrinconando a los canarios que pedían la hora como si no hubiera un mañana. No pudo ser. El conjunto de Las Pistas ya sabe lo que es perder en Segunda División B aunque tras el pitido final ya solo piensa en la Copa del Rey.