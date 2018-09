El Salamanca UDS suma su primer punto tras empatar con la Ponferradina (0-0)

El Salamanca UDS se estrenó en el Helmántico sumando su primer punto de la temporada. Y, antes de eso, pidiendo el balón. Y la Ponferradina se lo entregó sin oponer resistencia. El conjunto de Campos comenzó a trenzar con Manu Molina, Amaro y Pablo González demasiado lejos del área. Pasado del medio campo los laterales acompañaron en un arranque fulgurante en el que el equipo blanquinegro sumó dos córners sin tiempo casi para el respiro. Pumar acabó de darle lustre a ese inicio en busca del gol con un centro al área que no encontró rematador.

Superados los 10 minutos iniciales el partido se estancó en el medio campo. Entre Moussa y el quinteto de hombres encargado de organizar el fútbol del Salamanca UDS existía un mundo. Tampoco la Ponferradina lograba conectar con Yuri ni Espinar. Armando y Antonis –que mostró una cara totalmente distinta a la del primer choque recién aterrizado- impusieron su ley. Tras 20 minutos sin apenas acciones de ataque el balón para el refresco le dio un nuevo aire al partido: el Salamanca UDS arrinconó a la Ponferradina, en parte, por el buen trabajo tras pérdida que llevó a cabo el conjunto de Campos bajo la batuta de Sergio Molina. Hidalgo sacó a la Ponferradina del agujero en el que se encontraba tras ganar de mano a Pumar la partida, su centro al área lanzó los dos minutos en los que más peligro llevó en toda la primera mitad el conjunto de Bolo Pérez: a renglón seguido Alcolea salvó a puro reflejo al Salamanca UDS tras el remate de Yuri en el mismo área pequeña. La primera parte se dio por cerrada con una intentona de Moussa desde lejos tras liberarse de la presión de Sielva en un palmo de terreno.

La segunda parte tuvo otro ritmo. El Salamanca UDS salió decidido a por el gol: entre Pablo González y Manu Molina acumular tres ocasiones. La Ponferradina comenzó a presentar batalla a la contra y con Yuri reclamando balones en el área. El paso delante de la línea de cuatro de tres cuartos presentó a Amaro al borde del área que sumó un par de ocasiones claras. Del trallazo que sacó como pudo Gazzaniga nació un córner que le puso Manu Molina en bandeja de plata para el testarazo, que no llegó. Carnier firmó una contra de libro que remató el mismo desde la frontal. El disparo se marchó besando el palo derecho de Alcolea. Owusu le dio otro aire al ataque del Salamanca UDS. Movilidad. Sin embargo el conjunto de Campos no encontró el camino del gol: ni siquiera en el intento de Manu Molina desde la frontal de falta directa que supero a la barrera por el exterior. Ni tampoco cuando el propio Owusu tuvo todo a placer y se le hizo de noche en el balcón del área pequeña. Esa concesión le dio la oportunidad a la Ponferradina de ganar el partido sobre la bocina: Alocela hizo una parada de mérito sobre la misma línea de gol a David Grande. No hubo más y el Salamanca UDS sumó su primer punto del curso.