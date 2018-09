El Guijuelo estrena el curso en el Municipal con tres puntos ante el Fuenlabrada (1-0)

El CD Guijuelo sumó sus tres primeros puntos de la temporada tras imponerse al Fuenlabrada con un tanto de Manu Dimas en la recta final del chloque. El premio del triunfo al conjunto chacinero le llegó gracias a su intensidad en defensa y tres buenas paradas de Felipe Ramos en los 79 minutos anteriores,

El fuego cruzado entre el CD Guijuelo y el Fuenlabrada no se hizo de esperar: en el primer minuto de juego Hugo Fraile se sacó de la manga un derechazo que besó el larguero de Felipe Ramos. Pasado el susto, el CD Guijuelo buscó hacerse con el control del balón. Fuster y Luque llevaron a cabo esa misión; mientras que Raúl Ruiz generó más que desconcierto en la zaga madrileña. De hecho, la primera ocasión chacinera llegó a través de sus botas. El choque tras estos lances iniciales se espesó y hasta que no se superó el ecuador de la primera parte no se volvieron a contabilizar ocasiones: Felipe Ramos hizo un auténtico paradón al sacarle de la escuadra un cabezazo que parecía inapelable en la misma escuadra. Gullón, acto seguido, sumó otra ocasión más para el equipo de Mere. El Guijuelo se sacudió la presión y el ´tiempo muerto´ por el calor acabó de sentenciar la primera mitad.

La segunda parte arranco eléctrico: dos paradones en sendos manos a mano se sacaron de la manga Felipe Ramos, para el Guijuelo, y a renglón seguido Biel Ribas. Óscar y el chacinero Fuster fueron los jugadores que tuvieron en sus botas romper el 0-0 inicial. Se les hizo de noche en el área a ambos. Luego, los dos conjuntos se concedieron una mínima tregua hasta el minuto 60 que la rompió el Fuenlabrada: el conjunto madrileño se propuso encerrar en su área al conjunto chacinero. Y lo logró, en busca de un gol que no llegó. Borja Lázaro y Cedric tuvieron oportunidad de ello. Raúl Ruiz rompió el dominio visitante con una acción aislada en largo que a punto estuvo de sorprender a Biel Ribas. Sería el preludio del gol que fabricaron entre Fuster, en una gran acción personal, y Manu Dimas que envió el balón al fondo de la red con el pecho. Tras el gol Ángel Sánchez se decidió a hacer el primer cambio del choque (minuto 85 de juego): se marchó Juanra y le sustituyó Iván Pérez. El cambio claramente enfocado a lograr el objetivo principal: conservar el 1-0 y amarrar los tres primeros puntos de la temporada.