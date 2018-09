Armando puede debutar este domingo en el Helmántico: "Al míster le he dicho que sí a todo con mayúsculas"

Armando Lozano vistió este sábado por primera vez la camiseta del Salamanca UDS. Puede que también lo haga (ya con la equipación íntegra) este domingo frente a la SD Ponferradina: "Al míster cuando hablé con él le dije que sí a todo con mayúsculas". "A la afición le pido paciencia porque se nota que acabamos de cerrar el equipo ahora; pero con minutos las cosas nos saldrán bien. Yo, por mi parte, vengo con mucha ilusión para añadir mi granito de arena desde ya".

Las negociaciones para desembarcar en el Helmántico -en el que jugó con el Barcelona B en Segunda- fueron casi exprés: "Lo que más me ha motivado para venir son las ganas que mostró el club: Movilla me llamó él directamente y estuvimos hablando cerca de media hora, no fue cara a cara pero sí hubo esa cercanía y trato necesario. Y, luego, además el proyecto es bueno".