El central portugués Carvalho, penúltimo fichaje del Salamanca UDS

El central sub 23 portugués Ricardo Gomes Carvalho, defensa criado, a caballo, en las canteras del Vitoria de Guimaraes y el Benfica, se ha convertido en el penúltimo refuerzo del Salamanca UDS para esta temporada en Segunda B a falta de horas para se cierre el mercado. El nuevo refuerzo del Salamanca UDS para el centro de la zaga mide 1 metro y 85 centímetros y tiene 22 años; y hace dos temporadas que desembarcó en el conjunto de Guimaraes, que milita en la primera portuguesa y con el que debutó en la ´Primeira Liga´ en 2016 (aunque la mayor parte de los partidos disputados estas campañas han sido en la Segunda División lusa con su filial), tras su paso por el equipo lisboeta. Su currículum se cierra con internacionalidades con las categorías inferiores de la selección de Portugal -desde la sub 15 hasta la sub 19-.