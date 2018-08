El Salamanca UDS no cuenta con Morante

El Salamanca UDS le ha comunicado al central Fran Morante que no formará parte del equipo esta temporada. A lo largo de este lunes el club ha tomado la decisión y se la ha trasladado al jugador. No obstante, esta decisión a cuatro días del cierre del mercado complica la situación ya que el futbolista tiene contrato con el Salamanca UDS y si no encuentra un equipo de aquí al viernes a las 00.00 horas podría tener problemas el club del Helmántico.

Este movimiento se hace, en principio, para liberar fichas sénior para los dos o tres fichajes que quiere hacer Movilla en los próximos días que serían dos centrales (con la salida de Morante) y un delantero.