Tres puntos a domicilio para el Santa Marta (0-1)

El Santa Marta comenzó la temporada del regreso a Tercera División. Y lo hizo ganando 0-1 en un encuentro muy disputado ante La Granja.

El conjunto tormesino salió con ganas y Alberto fue el primero que avisó pero su disparo no encontró portería. Excepto por esta ocasión, los primeros minutos fueron de tanteo sin dominio claro. Pero el equipo de Arturo Martín se fue estirando y mediada la primera mitad Lerma estuvo a punto de meter el primero pero no consiguió rematar bien. No llegaron ocasiones claras pero el Santa Marta estaba cómodo en el terreno de juego.

Partido muy igualado y disputado en todo momento. Tras el paso por vestuarios nada cambió y el partido siguió los mismos derroteros de los primeros 45 minutos. Yuberth tuvo la más clara en la segunda mitad pero el balón se estrelló en el larguero. Hubo que esperar al tiempo añadido para que Lolo consiguiera el primer gol del regreso a Tercera y puso el 0-1 definitivo que vale tres puntos de oro para comenzar la temporada.