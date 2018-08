La 'era Movilla-Campos' del Salamanca UDS se dispara hoy en busca de la "consolidación" en Segunda B

El Salamanca UDS dispara hoy (19:00 horas) en el Fernando Torres de Fuenlabrada la era ´Movilla-Campos´. Y no solo eso: el estreno tiene su miga. Sobre la nube de tags creada a lo largo y ancho de la breve pero intensísima pretemporada, el conjunto del Helmántico apostó desde el minuto cero por la "consolidación". Ese es el objetivo inicial. "Y luego la temporada dirá", alumbra un paso más allá el técnico José Miguel Campos en esta previa. Sin embargo, los movimientos en el mercado —que no está cerrado porque así lo han decidido en las oficinas de la carretera de Zamora, a pesar de contar ya con las 16 plazas sénior— han disparado la ilusión de la afición del Helmántico: cuatro mil abonados clavan hoy sus ojos en el complicado feudo madrileño. Buscan poner números a lo esbozado en la siete test que se han disputado a modo de prólogo del curso, y en la polvareda del mercado.

El Salamanca UDS del ´día 1´ con Campos (18 de julio) arrancó bajo mínimos: nueve hombres. Y calca el estreno en liga: tan solo 14 de los 21 jugadores de la primera plantilla están disponibles para medirse a todo un ´coco´ del Grupo I. Manu Molina incluido. La lista de bajas se hace casi interminable, sobre todo en la zona defensiva: Toño Vázquez, Vivi, Jehu, José García, Galván... y, a última hora, Morante, que todavía no tiene tramitada la ficha. Ni un solo central con minutos en pretemporada disponible. Todas las dudas arrastradas en el mercado de fichajes trasladadas al once de campos. La cara y el espejo del alma. De este modo, José Miguel Campos se ve en la obligación de realizar un verdadero encaje de bolillos para salvar el primer test de estrés (y sin red) de la temporada: en el choque de presentación ante el Villanovense ya dejó ver por dónde pueden ir los ´tiros´. Tyson junto al griego Antonis se avistan como pareja de centrales. No queda de otra. Pumar no ha entrenado un solo minuto en esa posición. Aunque los jugadores reconocen que ni siquiera ellos saben qué es lo que les encargará Campos para hoy. Los canteranos Chuchi (portero), Héctor (lateral), Sandoval (extremo) y Alberto Martín (punta) completan la lista de 18.