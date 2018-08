Campos: 'No nos podemos descomponer pese a las bajas'

El técnico del Salamanca UDS resumió el encuentro: "Las sensaciones eran que estábamos haciendo más que el Fuenlabrada, pero que tuvimos un lapsus de cinco minutos en el que nos hicieron el gol a balón parado. Al descanso estábamos con fuerza y mentalidad para conseguir cualquier resultado porque el juego así lo estaba indicando. Es verdad que hemos tenido que componer una defensa de circunstancias por distintos motivos, pero según ha ido avanzando el partido el cansancio y su juego vertical nos ha hecho someternos. Se ha notado la pegada del Fuenlabrada, pero creo que es un resultado demasiado contundente para las sensaciones. Hay que felicitarles por su eficacia y mejorar por las concesiones que hemos dado".

Campos seguía insistiendo en que habían dado demasiadas facilidades al rival: "Hemos hecho una buena primera parte y creo que merecimos el empate pero en la reanudación hemos abierto otra puerta y el rival con poquito se pone 3-0. A partir de ahí hemos tenido un arranque con la falta y el gol, y los últimos quince minutos han sido para tomar nota y ver que no nos podemos descomponer aunque tengamos bajas. La sensación es que hemos competido hasta el minuto 65 y a partir de ahí, con el resultado tan adverso, hemos bajado los brazos, y eso no puede pasar".

Para terminar, siguió siendo claro: "Tenemos que disculparnos con la gente. Ya he dicho que el equipo se está cociendo muy lentamente. Alguno ha jugado con solo tres días en Salamanca, faltan futbolistas por llegar... pero al final las cosas vienen como vienen y las circunstancias son las que son, pero hoy empezábamos a competir y nos la han dado bien dada. Como se suele decir, prefiero perder un partido por 5, que cinco por 1, pero el domingo hay que cambiar la imagen, sobre todo la del final".