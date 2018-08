Aguirre: "Me gustaría que se viese la mejor cara del Unionistas pero el primer partido es muy complicad"

"Tenemos muchas ganas y mucha ilusión, a pesar de que se nos ha hecho corta la pretemporada...", arrancó Roberto Aguirre la rueda de prensa previa el encuentro de este sábado (19:00 horas) en Las Pistas frente al Pontevedra, en el que el Unionistas debutará en Segunda B: "Todo es especial, por lo que viene por delante, primer partido en la categoría, rodeado de muchas emociones y por el sentimiento que lleva consigo este club y todos los que formamos parte de él. Tenemos mucha responsabilidad con la afición, ellos son parte del club. Todos tenemos ganas de que nuestros esfuerzos tengan recompensa para poder brindar a todos nuestros seguidores un buen añol", apuntó a renglón seguido.

"Llegamos al primer partido prácticamente con todos, estoy contento por el trabajo de todo el staff técnico. Puedo contar con todos excepto Admonio", analizó en clave deportiva.

"Me gustaría que se viese la mejor cara del Unionistas pero el primer partido es muy complicado, lo que quiero es que el equipo esté a la altura de este debut y a la altura del rival. Tengo claro el once para mañana, os lo diría sin problemas pero no quiero dar ventajas al rival", señaló.