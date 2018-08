Los técnicos rivales destacan el 'oficio' del Guijuelo, el 'potencial' del Salamanca y la 'ilusión' del Unionistas

Los entrenadores de los rivales del grupo I de Segunda B de los equipos salmantinos analizan cómo llegan y cómo afrontan los charros el debut liguero.

Manolo Cano

UD Sanse

"El Salamanca se ha reforzado muy bien, tiene futbolistas de muy buen nivel que conocen la categoría. Además, es un club histórico y que representa una ciudad"

"El favorito claro es la Cultural, aunque tengo muchas ganas de ver al Guijuelo porque va a hacer las cosas bien"

Jorge Otero

Rápido de Bouzas

"Vamos a trabajar con mucha ilusión, hay equipos económicamente muy por encima de nosotros pero luego todo se verá sobre el terreno de juego"

"Creo que los conjuntos que estarán disputando las posiciones cabeceras serán Ponferradina, Cultural, Pontevedra y Salamanca"

Iván Ruiz

Navalcarnero

"Nuestro principal objetivo es mantener la categoría, va a estar todo muy igualado"

"La Cultural es el principal candidato a ganar la liga por presupuesto. También lucharán por ello Burgos y Ponferradina. El Guijuelo me gustó mucho en el último amistoso"

Jacobo Montes

Coruxo

"El Salamanca se ha reforzado muy bien, creo que puede estar entre los seis primeros. Los jugadores del Unionistas no tienen el nivel de los del Salamanca pero harán las cosas bien"

"A priori los que van a estar arriba serán Fuenlabrada, Cultural, Ponferradina y Burgos"

Tito Ramallo

Deportivo Fabril

"Estamos en un proceso de transformación ya que hemos tenido 11 bajas. Por ejemplo el Guijuelo tiene mucho ganado con todos los jugadores que continúan del año pasado y conocen la categoría"

"Va a ser una liga muy igualada y habrá cerca de 10 equipos para conseguir una plaza de playoff"

Óscar Fernández

Atlético de Madrid B

"Salamanca es una capital de provincia y el ambiente de fútbol va a ser grande. La rivalidad entre el Salamanca y el Unionistas les va a hacer crecer domingo tras domingo. Van a hacer buena temporada seguro"

"Solo veo a la Cultural y a la Ponferradina por encima del resto"

Marcos Jiménez

Internacional

"Es un estreno de categoría para el club y se respira la mayor ilusión posible. Nuestro principal objetivo es disfrutar"

"Las apuestas seguras serán Cultural Leonesa y Real Madrid Castilla. Pero nunca se sabe, nadie daba el año pasado que ascendiera de categoría el Majadahonda y sucedió"

J. Manuel Rodríguez

Las Palmas Atlético

"Estamos contentos con el cambio de grupo, es lo que nosotros pedíamos y era lo lógico"

"No creo en los presupuestos, creo en un equipo como bloque, tener un gran potencial económico no significa tener un gran equipo. El que más fuerte veo es al Fuenlabrada"

Óscar Fdez. Novillo

Unión Adarve

"No miramos más allá de las primeras jornadas, lo único que está dentro de nuestras cabezas es conseguir la permanencia cuanto antes"

"Las plantillas más potentes para mí son las de la Cultural, el Burgos, el Pontevedra y la Ponferradina. Aunque también los filiales"

Luismi

Pontevedra

"Después de la pasada temporada con bastantes dificultades hasta el final, comenzamos esta con una ilusión tremenda. Hay que estar en los puestos de arriba por la afición y la historia del club"

"Los equipos más fuertes serán Cultural, Celta B, Fuenlabrada, Castilla y Ponferradina"

Meré

(Fuenlabrada)

"El Salamanca ha fichado bien, tienen ganas de devolver a la ciudad a la categoría que se merece y me transmite mucha ilusión"

"No he visto nada del Unionistas y el Guijuelo siempre juega bien al fútbol"

Rubén Albés

Celta B

"El Guijuelo mantiene el bloque de temporadas anteriores, me ha gustado mucho lo visto en esta pretemporada"

"El Salamanca se ha configurado para estar arriba, ha firmado jugadores interesantes. Van en serio"

José Manuel Mateo

Burgos

"El grupo va a ser muy igualado"

"Me gusta todo lo que sea cercano, para la afición los desplazamientos son más cómodos y encima a Salamanca. Pasar el día en la capital charra será un privilegio. Es lo bonito del fútbol. Además, hay estadios como el Helmántico que tienen algo especial. Allí yo me sentiré entrenador y mis jugadores profesionales del fútbol. Se respirará fútbol por los cuatro costados"

Víctor Cea

Cultural Leonesa

"El Salamanca tiene un proyecto muy potente y el Unionistas viene haciendo las cosas bien. Por su parte, el Guijuelo es un buen ejemplo de donde se hacen las cosas muy bien y muchos clubs tienen que fijarse en él"

Bolo

Ponferradina

"Nuestro objetivo es pelear por estar en playoff, pero todos los equipos te complican la vida"

"Salamanca es una ciudad que vive mucho el fútbol y querrán hacer las cosas bien desde el principio. Los conjuntos de la capital son dos recién ascendidos y recuperan mucha ilusión. Además está el Guijuelo que año tras año siempre da guerra y seguro que harán un buen año. Parten con la ventaja de que se conocen y han vivido mucho juntos".

Miguel Rivera

Valladolid B

"Nuestro objetivo es convertir los futbolistas competitivamente para cubrir las exigencias del primer equipo pero hay que mantener la categoría. La ilusión que tienen los chavales hay que aprovecharla para hacer buen año"

"Cuando ves los técnicos de ambos conjuntos sabes que van a haber proyectos ilusionantes. Salamanca necesitaba fútbol al menos en esta categoría. Y no nos olvidemos del Guijuelo que trabaja muy bien"

Real Madrid Castilla

El Castilla, la incógnita en todos los sentidos. El Real Madrid Castilla tras varias campañas irregulares en Segunda B será una de las incógnitas esta temporada histórica con los tres equipos salmantinos en liza. El Real Madrid Castilla fue el único club que no quiso colaborar con este reportaje negando sin más explicación la entrevista a este diario.