Etxeberría, del Unionistas: 'Somos el hermano pequeño de los equipos salmantinos'

Gorka Etxeberría, director de fútbol del Unionistas, está convencido de las posibilidades de su equipo en este arranque de la Segunda División B en una temporada histórica para el club de Las Pistas, aunque lanza un mensaje de humildad ya que considera que el Unionistas es el ´hermano pequeño´ de los derbis salmantinos.

–¿Cómo nota al equipo de cara al debut en Segunda División B?

–Percibo mucha ilusión en el aficionado y en los miembros del club y además las sensaciones son muy positivas en los jugadores y cuerpo técnico. Tengo muy buenas vibraciones. Somos novatos y llegamos a una categoría muy dura donde vamos a competir con auténtico transatlánticos pero nosotros tenemos nuestro barquito bien armado.

–Tras cuatro temporadas donde el Unionistas estaba ´obligado´ a ganar todos los días llega la Segunda B€

–El Unionistas en su corta historia ha sido superior en las categorías en las que ha estado y la gente está acostumbrada a que el 80% del partido fuera el equipo el que mandara pero ahora hay que cambiar de mentalidad radicalmente. Ahora los equipos son igual o mejores que nosotros y hay que pelear todo mucho. Yo estoy convencido de que el aficionado lo sabe pero una cosa es saberlo y otra sentirlo. Habrá fases en la temporada donde el aficionado puede estar incómodo cuando esté sufriendo un tiempo de malos resultados. No obstante, no queremos jugar con complejos. Seremos valientes, osados y saldremos a jugar de tú a tú a cualquier rival. Para afrontar esta temporada hay que mezclar esa ilusión con la humildad de nuestras posibilidades. Sabemos que hay muchos presupuestos más caros que el nuestro pero hay que ser valientes.

–¿Cómo se convive con tres equipos salmantinos en el mismo grupo en Segunda División B?

–Yo personalmente lo tengo clarísimo. Somos el hermano pequeño de los tres equipos salmantinos. Sé que esto que pienso y digo no le gustará a mucha gente pero estoy convencido de que es así. El Guijuelo por experiencia en la categoría tiene una ventaja muy clara de inicio, mientras que el "Salmantino" está haciendo un equipo buenísimo, con jugadores de mucha altura y se ve que es un proyecto muy fuerte. Si no pensáramos esto sería engañarnos. Eso sí, esto no quita para que en los derbis vayamos sin complejos a competir de tú a tú. Tenemos que ser agresivos deportivamente, tener ambición e ilusionarnos.

–Fuera de la provincia de Salamanca, ¿qué equipos meten miedo en el grupo I de Segunda B?

–No me atrevo a decir nada ya que faltan por cerrar muchas plantillas, pero ya se ve algunos proyectos claros como el de la Cultural Leonesa, que huela a Segunda División. Salvo sorpresa mayúscula estarán en lo más alto.