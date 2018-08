Aguirre, del Unionistas: 'Tenemos una plantilla de garantías para la temporada'

El asturiano Roberto Aguirre, de 50 años, será el encargado de guiar la nave del Unionistas en Segunda División B. Avisa de que quiere ganar el primer partido y comenzar fuerte el campeonato además de no poner en segundo término la Copa del Rey. Su análisis del grupo I de Segunda División B apunta a un campeonato muy duro con muchos rivales complicados. Sobre los derbis avisa de que solo estará más pendiente de los otros salmantinos las semanas en las que el calendario diga que tienen que enfrentarse.

–Por fin llega la Liga€

–Sí, hay muchas ganas y la afición quiere ya vivir el estreno en la categoría.

–Las pretemporadas se hacen largas€

–Pues me hubiera gustado más tiempo para preparar más cosas. No obstante, llegamos con las ideas claras al primer partido de Liga y es que me gusta mucho empezar ganando y fuerte el campeonato. Esa sensación creo que es muy importante para el grupo.

–¿Se ve como el encargado de canalizar toda esa ilusión por el buen camino para ser competitivos?

–Sí, esa ilusión se contagia y estamos todos muy motivados con la idea de la Segunda B pero el club lleva las últimas temporadas en lo más alto en sus categorías y ahora es un salto al fútbol profesional. La motivación es un empuje pero esta temporada va a ser muy difícil ya que sacar cada partido es muy complicado. No hay ningún equipo débil al que ganes sin esfuerzo.

–¿Cómo vivirá la convivencia con el Guijuelo y el Salamanca UDS?

–Personalmente no aprecio nada distinto a las rivalidades de otras ciudades o provincias que tienen dos equipos en una misma categoría. Sí es verdad que al estar tan cerca palpas su realidad con más intensidad pero me centraré en ellos la semana que nos enfrentemos, el resto del año será como con el resto de equipos que quieres ganarles y superarles en la clasificación.

–Es el único técnico de los equipos de la provincia que tendrá la plantilla cerrada antes de comenzar la competición€

–Es importante no esperar hasta el final para cerrar el bloque. Dentro de nuestras posibilidades tenemos un plantel de garantías para competir. A mi llegada ya estaba avanzada la configuración y después hemos incorporado cambios y ahora tenemos una buena mezcla.

–¿A qué rivales teme?

–Es muy pronto. El año pasado había equipos como el Rayo Majadahonda, el Rápido de Bouzas o el Navalcarnero que nadie contaba con ellos para hacer una buena temporada y consiguieron grandes resultados. Es un grupo difícil con los filiales, la Cultural Leonesa, Fuenlabrada y demás. Yo, de momento, solo me preocupa el Pontevedra.