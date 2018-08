Empate con buenas vibraciones del Salamanca UDS en Talavera (2-2)

El Salamanca UDS va cogiendo sensaciones. Ayer visitaba al Talavera de la Reina, del grupo IV de Segunda División B, y pudo y supo vencer a domicilio. Los de José Miguel Campos mejoraron el nivel de la cita del jueves en Morales del Vino ante el Zamora donde cayeron 1-0 con gol del ex Murci.

En Talavera, Campos ya utilizó a Fer Ruiz, último fichaje en llegar al Helmántico, y el extremo le respondió con un gol. No obstante, no comenzó bien el choque para los charros ya que los locales se adelantaron por medio de Espinar en el minuto 22. Los de Campos no se vinieron abajo y siguieron buscando el gol, que acabó llegando en una espléndida jugada que a centro de Amaro, control de pecho de Pablo González y sin dejarla caer la pone dentro de la portería talaverana antes del descanso. En la reanudación, nada más comenzar el último en llegar, Fer Ruiz, ponía por delante a los de Campos. Hubo ocasiones en los dos bandos pero Abel Molinero con un magistral gol de falta puso el 2-2.