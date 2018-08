La 'duda' de Jorge Alonso despejada: no jugará en el Unionistas

Jorge Alonso no jugará en Segunda B con el Unionistas. El jugador salmantino, que se emplazó con el club para primeros de este mes de agosto, ha despejado la 'x' y no formará parte de la plantilla de Roberto Aguirre para el estreno en la división de bronce del fútbol español. El medio charro señaló dos motivos principales a su 'renuncia' para volver a enrolarse en el conjunto de Las Pistas: "Me sometí a una operación de tobillo de la lesión que me produje durante el playoff que me llevara unos meses recuperar", apuntó por un lado. El otro punto atiende a un ítem meramente deportivo: "El club esta buscando otro perfil de jugador".





