Guille Andrés llega al Unionistas para "dar el máximo" en busca de la permanencia

El Unionistas ha presentado este martes a su última incorporación, el delantero Guille Andrés, procedente del Peña Deportiva y formado en las categorías inferiores del Villarreal. El jugador reconoce que es un "delantero" puro, aunque también se considera "versátil" por lo que puede actuar en varias posiciones, gracias a su "movilidad".

Guille añadió que su objetivo era claro: jugar en el Unionistas. "La decisión la tomé rápido. Tanto Gorka como el entrenador me transmitieron mucha confianza y no me lo pensé. Sé que el proyecto está hecho para pelear por la permanencia y personalmente voy a dar el máximo para conseguir el objetivo".