"Ambición" en las últimas incorporaciones del Salamanca UDS

El Salamanca UDS vivió este lunes la rueda de presentaciones más amplia de lo que va de pretemporada: Pablo González, Calero, Malina y Junior se enfundaron por primera vez la elástica albinegra en el estadio Helmántico. En las cuatro nuevas caras nuevas huno un nexo de unión: "La ambición". "Es un proyecto ambicioso...", descorchó el extremo andaluz Pablo González; que, a renglón seguido, se definió como "un jugador dinámico que siempre busca el juego asociativo, aunque también me gusta meterme por dentro".

Las dudas de Iván Calero quedaron descartadas desde el primer segundo: "Soy lateral y aquí vengo a eso", aclaró el jugador cedido por el Elche. Aunque también podrá actuar, en función de las necesidades de Campos a lo largo la temporada, de extremo. Molina, por su parte, dio luz al estilo que trata ya de imprimir el jugador cecido una temporada por el Albacete: "La idea que tiene el mister es la del fútbol de posesión. Lo vamos a intentar porque tenemos un estadio que invita a ello...".

La última incorporación antes del stage en Sigüenza ha sido la de Junior. "No quiero ser el recambio, quiero un puesto en el once titular. Me considero habilidoso y comprometido. No escatimó en esfuerzos", se describió.