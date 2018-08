Los cedidos Moussa y Owusu se 'estrenan' en el Helmántico

Las dos últimas incorporaciones del Salamanca UDS, los atacantes Moussa y Owusu, que llegan cedidos del Leganés de Primera División, se estrenaron este miércoles en el césped del estadio Helmántico. "Decidí venir aquí porque es otra oportunidad para mí para hacer algo en esta categoría", apuntó Moussa, que por unos días no ocupará plaza de sub 23, en su puesta de largo como nuevo jugador blanquinegro; mientras que Owusu se mostró "ilusionado": "Me ha buscado mucha gente, pero mi apuesta ha sido la de venir aquí".