Amaro: "Movilla me ha pedido que le demuestre que se había equivocado"

De los cuatro jugadores a los que el Salmantino UDS había pedido una 'prueba' tras cambiar su estructura deportiva, Amaro, Rodri, Coque y Tejedor, tan solo dos iniciarán el curso a las órdenes de Campos. El central Álvaro Tejedor, que aceptó que el nuevo entrenador le conociera a través del trabajo diario de la pretemporada, y Antonio Amaro, que la mañana de este miércoles le ha dado el "sí" definitivo al Salmantino UDS. El mediocentro charro estaba pendiente de una reunión con José María Movilla que se produjo en la tarde de este martes. En ella, Movilla le indicó que tenía "nivel para quedarse" y que se "lo demostrara". "Lo puedes hacer bien y me puedes demostrar que nos habíamos equivocado en la decisión que tomamos", le dijo. En este sentido, Amaro le pidió al director general del club del Helmántico "sinceridad": "Les he pedido que en el momento que vean que o bien valgo para esta plantilla o bien que no entro en sus planes se lo digo, me estoy jugando mucho y un minuto en la pretemporada cuenta y lo que no quiero es que la decisión se tome al final".

Por otro lado, el portero y capitán Rodri decidió no aceptar el periodo 'a prueba': "El nuevo director general me dijo que tenían fichado un potero (Alcolea) y que querían firmar a otro; es por ello que el propio Movilla me aconsejó buscar equipo. Oor todo esto, no puedo aceptar esta situación, no puedo ser un parche mientras buscan a otro que me remplace".