El Salmantino UDS premia a sus fieles y a los más jóvenes con las entradas para el domingo

El Salmantino UDS anunció este martes los precios para el encuentro del domingo frente al Compostela, el primero de la eliminatoria decisiva para ascender a Segunda B. El club charro ha mantenido su filosofía y las cantidades serán las mismas que hace dos semanas contra la UD Mutilvera, tanto para los socios como para el público en general, y también para aquellos que sacaron la localidad en su momento como los que acudirán ahora. La gran novedad es que todos los menores de 18 años, sin ningún tipo de distinción, entrarán gratis al estadio Helmántico. También se mantiene la posibilidad de que los adultos, tanto abonados como no, retiren más entradas a precios reducidos.

El choque se disputará a las 12:00 horas y la intención del Salmantino UDS es que el campo presente un aspecto espectacular, superando las 5.000 personas que acudieron al encuentro de la segunda ronda.

Los abonados que tengan la entrada de ´semifinales´ pagarán 10 euros en Tribuna (pudiendo retirar otras dos) y 5 en Fondo (también con la opción de sacar para otros dos acompañantes), mientras que el coste para los no abonados que también fueron al anterior partido tendrán que pagar 15 y 10 euros, respectivamente, pudiendo retirar una entrada más.

Para los que no acudieran al anterior partido los precios serán de 15 y 10 euros para los abonados, y 20 y 15 para el público en general.

La venta de entradas comenzará este miércoles en la Boutique del Pasaje Coliseum de 17:00 a 20:00 horas, y allí también se podrán retirar desde el jueves hasta el sábado, de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30. Ya el domingo se abrirán las taquillas del Helmántico a partir de las nueve y media de la mañana.

En Santiago, a las 19:00 horas

El Compostela confirmó este martes de manera oficial que el partido de vuelta contra el Salmantino UDS se disputará en el estadio de San Lázaro el domingo 24 de junio a las 19:00 horas. La venta de entradas comenzará este jueves y el miércoles mismo el club gallego tiene previsto dar a conocer los precios, por lo que el Salmantino UDS espera conocer la cantidad de localidades de las que dispondrá para sus aficionados y el coste de las mismas.

PRECIOS

Con entrada de semifinales

Abonados Tribuna 10 euros (+2 entradas)

Abonados Fondo 5 (+ 2 entradas)

No abonados Tribuna 15 (+1 entrada)

No abonados Fondo 10 (+1 entrada)

Menores de 18 años Gratis

Sin entrada de semifinales

Abonados Tribuna 15 euros

Abonados Fondo 10

No abonados Tribuna 20

No abonados Fondo 15

Menores de 18 años Gratis