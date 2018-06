Astu: "Los jugadores se han puesto las pilas y hay que darles la enhorabuena"

El entrenador del Unionistas, Jorge González 'Astu', estaba satisfecho por la clasificación de su equipo pero, sobre todo, por la imagen dada ante el Tarazona, bien distinta a la de hace solo una semana. "Por desgracia el fútbol es así, hay veces que las cosas salen bien desde el inicio y creo que conseguir no solo la victoria, sino que este equipo no tirase a puerta ni una sola vez, es el éxito de este equipo. Los jugadores se han puesto las pilas y quiero darles la enhorabuena porque han sufrido, se han desgastado y no quedaba otra".

El técnico del Unionistas añadió que su equipo tenía claro por dónde pasaban las opciones para pasar de eliminatoria, algo que interpretó a la perfección en el terreno de juego: "Sabíamos que en la primera parte tendríamos todas nuestras opciones porque nos íbamos a desgastar y lo hemos conseguido".

Ahora, el Unionistas tratará de hacer honor a la estadística que dice que los primeros de grupo que son eliminados en la primera ronda, si llegan a la tercera y última de la fase de ascenso, consiguen el salto de categoría: "Ojalá se dé, pero ya sabes que esto va de reacciones; lo importante es la dinámica, la actitud, lo que han querido traspasar al campo, tener superioridad en el área y así la suerte se encuentra mejor".