Pablo Cortés: "Estoy contento por el resultado, pero no por el juego"

El entrenador del Salmantino UDS, Pablo Cortés, se mostró contento por pasar la eliminatoria, pero no ocultaba su decepción por no haber dado la puntilla a su rival mucho antes: "La verdad es que teníamos bastante controlado el partido, éramos bastante superiores, porque si nos hubiéramos ido al descanso con un 0-2 no habría pasado nada. Pero tras el descanso nos hemos echado atrás incomprensiblemente, aunque es verdad que el rival nos ha apretado, y les hemos dejado que se metieran en el partido y nos han empatado. En la prórroga parece que nos hemos reseteado, hemos vuelto a dominar, hemos sido superiores, pero no podemos permitirnos eso en un play off".

Cortés reconoció al finalizar el encuentro que tal y como se había puesto el partido, con uno más y con el desgaste que había hecho la Mutilvera en la segunda mitad, en cualquier momento podía llegar el segundo gol del Salmantino y la puntilla: "La esperanza no se pierde, con un jugador más y con los jugadores verticales que tenemos. Al final ha sido con una de Juanan, pero les hemos dado muchas facilidades, porque los teníamos noqueados y les dejamos que nos dominaran, pero al final estoy alegre por el resultado, pero no por el juego".

Ahora, reconoce Cortés, el Salmantino UDS se encuentra a 180 minutos de tocar la gloria, pero no quiere sacar pecho, sino todo lo contrario, aprender de los errores: "Tenemos que sacar muchas conclusiones de las dos eliminatorias anteriores y ahora nos tocará un rival complicado para pelear por el objetivo hasta el final".