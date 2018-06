Cortés: "Tenemos que ser más estables en el juego y ese arreón del segundo tiempo hacerlo también en el primero"

"Cualquier error que cometamos lo vamos a pagar caro", es la norma con la que el Salmantino UDS saltará al Municipal Valle de Aranguren este sábado (18:00 horas) para intentar alcanzar el billete a la final del playoff de ascenso a Segunda B. "En el partido de ida ellos no tuvieron ocasiones y a balón parado se pusieron por delante, tenemos que controlar y minimizar esas acciones. Y, luego, el arreón que solemos tener en el segundo tiempo hay que tenerlo al principio y ser más estables en el juego y que esa intensidad se mantenga más tiempo", apuntó.

"Somos un equipo que marca muchos goles, intentaremos estar acertado de cara a puerta rival e intentar que el rival no nos marque gol. Fuera de casa, no sé por qué, tenemos mejores resultados y esperamos que siga esa línea", apuntó Cortés con respecto a tener que jugársela de nuevo lejos del estadio Helmántico y con el marcador a la contra: el valor doble de los goles, da, de momento, el pase al conjunto de Mutilva.

"No me preocupa el césped artificial, si buscamos excusas hay mil. Es algo que no estamos acostumbrados pero tenemos que adaptarnos lo más rápido posible. Para tener sensaciones", argumentó con respecto al hecho de que el césped sea sintético.