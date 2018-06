Garban, clave en las remontadas del Salmantino UDS

Garban—13 goles este curso— es el hombre de las remontadas del Salamantino UDS. El conjunto albinegro se ha abonado a ellas en este playoff de ascenso —tres partidos de tres posibles—, tras apenas haber sumado dos en todo el Grupo VIII. En las consumadas —es decir, empezar perdiendo y acabar ganando— la firma de Garban siempre estuvo presente. Tordesillas, Unionistas y UD Poblense. Su gol contra la UD Mutilvera lanza al equipo hacia lograr una cuarta sui generis: en dos partes. Tras los 90 minutos de ida en el Helmántico, los 90 que restan en el Valle de Aranguren.

El discurso que ha llevado al equipo a alistarse a las ´machadas´ lo tiene ya tatuado en la piel: "Este equipo nunca se da por vencido". Claro, conciso. Tajante. Dicho esto, no rehúye los motivos que llevan al equipo a tener que remontar: "Este final de temporada al equipo le han tenido que marcar gol como para que reaccionáramos...". Una pausa para tomar aire y tirar una diagonal como la del pasado domingo que acabó en el 1-1, pero para pedir el ´fin´ de las remontadas: "Nos merecemos un partido completo. Es verdad que tenemos el reto de la puerta a cero, que tan importante es en estas eliminatorias, y no lo estamos cumpliendo. Pero estamos trabajando en ello. Nos pasa aun siendo conscientes de que no puede ocurrir... Y si nos vuelve a pasar, por lo menos sabemos que el equipo tiene la capacidad de reacción".

Su tanto en el minuto 66 mantiene con vida propia al Salmantino UDS para la vuelta: "Nos fuimos con las sensaciones buenas de la segunda parte. Y con esas sensaciones buenas seguimos. Por el nivel que demostramos". El "buen nivel" no invita, sin embargo, a lanzar las campanas al vuelo. Más bien todo lo contrario: "Sabemos cómo son. No va a ser un partido fácil. Pero estamos preparados para afrontar el partido". Ipso facto Garban señala el tercer factor, el campo: "Es grande, como el Helmántico, y con respecto al tema de las medidas no nos perjudica. Compañeros han jugado allí, eso sí, y comenta que la hierba no es muy buena... Pero es lo que hay". Garban no pone la vista más allá del sábado. Ni siquiera para pensar en su propia boda —el enlace se celebrará el 30 de junio—: "Antes (en tiempo), está la Mutilvera, el playoff".