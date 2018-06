El Salmantino UDS solo tendrá 200 entradas en Mutilva

El Salmantino UDS no podrá contar con más de 200 entradas en el partido del sábado en Mutilva ante la Mutilvera. "Nos han dicho que por motivos de seguridad no pueden poner gradas supletorias", indica a este diario Ángel Lozano, director deportivo del Salmantino UDS.

La idea del Salmantino UDS era tener entre 250 y 300 pero las negociaciones con el Mutilvera se han cerrado en 200. "El campo solo tiene una tribuna de 1.100 espectadores y detrás de las porterías hay huecos pero no quieren poner allí a nadie. Nos han insistido en que no podían darno0s más y ahora pues haremos un sorteo con los interesados e intentaremos que salga lo más barato posible el viaje ya que el precio de cada entrada será de 15 euros", describió Ángel Lozano.

En la pasada eliminatoria, que era ronda de campeones con acceso directo a Segunda B, no se llenó ante el Oviedo B aunque Lozano no se atreve a decir que podrían los aficionados salmantinos tendrían entrada en la venta general abierta a todos los aficionados. "No queremos decirle a nadie que se haga tantos kilómetros sin entrada asegurada pero si alguien tiene familiares o conocidos en la zona cuando abran las taquillas a los no socios pueden comprar entradas. Es la única opción viable que vemos", aseguró Ángel Lozano.