Coque y Murci apuntan a jugar contra el Mutilvera

En el fútbol los estados de ánimo son claves y el Salmantino UDS afronta el choque de hoy a las 12:00 horas ante el Mutilvera con la moral por las nubes. No es euforia ya que el bloque de Pablo Cortés ha sufrido tantos altibajos durante la temporada que se ha acostumbrado a ir a los choques sin nada que perder y en la cuerda floja te tiran un caño.

Los de Pablo Cortés reciben al campeón navarro con la idea de que les espera una eliminatoria muy diferente a la del Poblense. Si ante los mallorquines el intercambio de golpes en forma de goles era el vaticinio de un combate a pecho descubierto ante el campeón navarro se ve como dos asaltos muy tácticos donde no encajar en casa será una de las premisas que quieren cumplir hoy los jugadores del Salmantino UDS.

En el apartado de bajas serán protagonistas Tyson por sanción y Martín Galván por lesión. Después hay tres tocados como Coque, Murci y Chiapas. Se espera al menos que los dos primeros sean de la partida y se confía en que el mexicano imponga ese saber estar en la medular.

La idea del club del Helmántico es que el equipo no juegue solo con 11 ya que el jugador número 12 será clave. Se espera una gran entrada esta mañana en el Helmántico gracias al ambiente de ilusión que lleva despertando este equipo en las últimas semanas. La masa social del club se está abonando a las alegrías y eso siempre ayuda. Esta circunstancia no es baladí ya que el cuadro navarro no está muy acostumbrado a jugar en estadios como el Helmántico ni tampoco suele medirse a otros equipos con miles de aficionados en las gradas por lo que el ´efecto Helmántico´ puede afectar en lo moral al Mutilvera. Viendo el ritmo de venta de entradas y las promociones que ha puesto en marcha el club no es de extrañar que se supere con creces el número de 5.000 aficionados en las gradas del estadio del Salmantino UDS.