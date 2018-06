Pablo Cortés: "Tenemos que dejar la puerta a cero"

"Aunque fue muy importante en el aspecto moral, nos tenemos que olvidar de lo que hicimos en la anterior eliminatoria.Ya no cuenta", disparó la rueda de prensa Pablo Cortés a 48 horas vista de medirse a la UD Mutilvera en el estadio Helmántico (este domingo, 12:00 horas). "Ellos son un equipo muy, muy, muy -recalca- competitivo. Si ha quedado campeón por algo, y más con esa diferencia abismal de puntos", señaló a renglón seguido el técnico albinegro. Luego, ahondó en lo que considera las virtudes del conjunto navarro: "No parece navarro. Intenta combinar y jugar desde atrás".

El estadio Helmántico se antoja clave en las opciones del conjunto albinegro en las semifinales del playoff: "Aquí se juega la mitad de la eliminatoria. La afición nos va a apoyar desde el principio y, luego, nosotros tenemos que dejar la puerta a cero. Somos un equipo con facilidad para el gol, en lo que yo llevo en el banquillo solo no hemos marcado en una ocasión, pero tenemos que cerrar la portería". En ese pensamiento de asegurar la puerta no entra Tyson -sancionado- y son duda dos pilares defensivos: Coque y Jehu. "Coque tiene una buslitis en la rodilla y Jehu no se ha entrenado en toda la semana por molestias en un tobillo, fruto del choque en Sa Pobla". La enfermería del Salmantino UDS tiene más inquilinos: los ya conocidos de Martín Galván y Miguel Ángel y Murci. "Que viene arrastrando molestias desde la ida". "Haber que sucede con ellos en estas horas previas", apunta Cortés.