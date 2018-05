El Real Madrid vuelve a 'pescar' en Salamanca: ficha al portero Gonzalo

No hay final de temporada en la base en la que los grandes clubes no pesquen en Salamanca. Este curso ya tiene su primer fichaje ´estrella´. Se esperan más. En este sentido, el primer canterano charro que hace las maletas y se marcha a un club de élite es el portero alevín Gonzalo Castillo Vegas -que este curso ha jugado la mayoría de la temporada con el infantil del Salmantino UDS-. Su próximo destino será la cantera del Real Madrid. Un charro más que engrosa la ´Fábrica´ merengue. En este sentido, su fichaje, como los anteriores casos de la UD Santa Marta -Bruno Iglesias, López y Diego Hernández-, no ha sido un dicho y hecho. Ha habido que madurar el fichaje. Una pila de informes, de seguimiento... y hasta de entrenamientos personalizados, hasta dar el paso definitivo del Helmántico a los campos de Valdebebas.

Gonzalo atesora todas las cualidades: da seguridad al equipo, tiene reflejos, ordena a la defensa. Tiene voz propia dentro del campo. Personalidad. Y a partir de ahí el Real Madrid puso sus ojos en un nuevo portero salmantino. En este sentido, el Real Madrid ya le comunicó durante la pasada pretemporada al meta y su familia su interés. Y se cerró un preacuerdo de fichaje que se ha hecho efectivo nada más culminar la presente campaña. Al margen de los partidos que han observado en directo los ojeadores del Real Madrid, el conjunto blanco pudo ver y analizar sus cualidades de primera mano en el pasada Copa Tormes, donde ya defendió la meta del Real Madrid. Para asegurar el crecimiento del portero salmantino esta temporada, el guardameta se ha sometido, al margen de los entrenamientos ordinarios con el alevín ´A´ del Salmantino UDS, ha entrenamientos específicos y personalizados bajo la dirección de Ángel Lozano en el estadio Helmántico.