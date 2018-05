Pablo Cortés: "No nos tenemos que volver locos, pero sabemos que hay que marcar"

Pablo Cortés fue directo al grano con respecto a las posibilidades del Salmantino UDS de pasar la primera eliminatoria del playoff: "Para pasar ante el Poblense lo que tenemos que hacer es marcar y ganar". "Nuestras opciones pasan por ahí", abundó, "solo nos vale acabar ganando o los empates que sean de tres o más goles. El empate a dos tantos nos llevaría a la prórroga". Cortés, a renglón seguido, le dio al off de la calculadora y desarrolló su teoría de partido, que no va a ser muy distinta de la mostrada el domingo pasado en el Helmántico, pero sí con matices: "No nos tenemos que volver locos sabiendo que tenemos que marcar. Debemos controlar los tiempos del partido. Hay que temporizar. Esa es la clave, ya que ellos en sus encuentros se manejan en las mismas situaciones: en todos los partidos intentan apretar arriba. En el choque de ida nosotros fuimos dominadores, salvo un cuarto de hora, y nos faltó, precisamente, eso. Tenemos capacidades suficientes para hacerlo a través del balón", analizó. "De hecho -prosiguió con la explicación-, en partidos similares a domicilio nos hemos manejado bien".

MIGUEL ÁNGEL ES DUDA

Para el encuentro en Sa Pobla, al margen de las bajas seguras de Galván -que este lunes viajará a Madrid para ser sometido a más pruebas- y Caramelo por sanción, es duda Miguel Ángel por su fascitis plantar.