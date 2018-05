Astu: "Es el momento de terminar la temporada: este club se merece el ascenso"

"Llevamos 220 entrenamientos encima esta temporadas. Muchas horas y kilómetros... Es el momento de terminar la temporada. El club se lo merece, hemos ido de categoría en categoría, desde abajo... Si hay un club que se merece el ascenso es el Unionistas", apuntó Astu en la previa de la final en Don Benito de este domingo -19:00 horas-. "Por lo que ya llevamos recorrido hemos normalizado los desplazamientos de la gente, porque eso no lo tiene ningún club: parece que va a haber a las puertas del campo; familias que se enfrentarán a tres horas de viaje y que no tienen entrada. Por ellos el Unionistas se merece el ascenso. Son esa motivación extra, a la que ya de por sí tenemos. Es increíble", apostilló a renglón seguido sobre la afición.

El discurso deportivo fue netamente optimista. Hablar de ascender a través de los números y los porcentajes. "Si me dan a elegir qué tipo de partido prefiero que se dé en Don Benito es uno largo. El 99 por ciento de los choques de esta temporada los hemos dominado en la segunda mitad. Demostramos tener un buen físico y eso nos asegura también que si nos toca jugar la prórroga la podemos competir. Y ya en el caso de que haya penaltis tengo una confianza ciega porque nosotros jugamos con el mejor portero de la Tercera". Astu prosiguió con los tantos por ciento: "Si hacemos un gol tenemos un 80 por ciento de posibilidades de ascender. Si hacemos un gol podemos cometer un error. Si uno se pone por delante, se va a jugar poco. Tenemos jugadores con experiencia que saben cómo llevar este tipo de partidos". El trabajo no solo de esta semana le da confianza de cara a puerta a Astu y su equipo pese a que en 275 minutos no han batido al portero rival: "No me preocupa". Luego, expuso una baraja de motivos: "Ante Numancia B es el primer partido en el que al equipo no le mostramos informe alguno del rival. En Ávila, probamos una cosa para el playoff y no nos salió del todo bien. Y ante el Don Benito lo volvimos a probar y tuvimos más acierto y ocasiones para hacerlo. Con lo cual el siguiente paso ya es el gol".