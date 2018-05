El Unionistas tendrá 500 entradas para la vuelta en Don Benito

El partido de vuelta de la eliminatoria del playoff de ascenso de campeones entre el Deportivo Don Benito y el Unionistas se disputará en el Vicente Sanz de la ciudad extremeña el próximo domingo 27 de mayo a las 19:00 horas. El club salmantino dispone de 500 entradas -al precio de 10€ a la espera de conocer categoría infantil-, cifra que podría verse incrementada en otras 300 localidades en caso de instalarse gradas supletorias, circunstancia que aún no se ha concretado, informó el club de Las Pistas.

Para la directiva del club ha sido muy complicado establecer los criterios de prioridad, entendiendo las críticas que de éste puedan surgir ya que no existe un sistema justo para el reparto de entradas. Tras una larga y profunda reflexión, se ha decidido establecer el siguiente orden:

1. Socios fundadores y colaboradores

2. Socios fundadores no colaboradores

3. Socios colaboradores no fundadores

4. Resto de socios

Aquellos socios que deseen solicitar una entrada, deben rellenar un formulario pinchando en este enlace o acudir mañana a la sede con su carnet o datos personales de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. El plazo finaliza este lunes. El martes, una vez recibidas todas las peticiones, se realizará la asignación de las 500 entradas por orden de grupos, realizándose un sorteo público en el grupo en que sea necesario. Si hubiera posibilidad de conseguir el segundo lote de 300 entradas, se realizaría un nuevo sorteo entre aquellos que solicitaran su entrada en el plazo establecido y no hayan tenido suerte.