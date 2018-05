El Salmantino UDS afronta el tiempo de ilusión en el Helmántico

El Salmantino UDS afronta este domingo a las 12.00 horas un choque histórico en el playoff de ascenso a Segunda B ante el Poblense, segundo clasificado del grupo balear. Competición nueva, vida nueva. El equipo de Cortés no se ha mostrado regular durante la temporada y su pase sobre la bocina a playoff como cuarto clasificado le resta posibilidades a priori de ascenso pero es que si hay algo que ha caracterizado a este bloque esta temporada es que cuando todo está en contra dan un golpe sobre la mesa. Esta vez deberán ser tres, ya que son tres las eliminatorias que le separan de la categoría de bronce del fútbol español pero es que con el Salmantino UDS nunca se sabe.

El Poblense llega con la vuelta en casa y con una excelente temporada donde ha dominado el grupo balear junto con el Mallorca B y el Ibiza. Plata, Cifre, Saúl y Martí serán baja en los visitantes aunque de todos modos presentarán un once plagado de calidad con nombres como Aitor Pons, ex de la UDS, Calonge, Gili o Lucas. Los salmantinos solo tendrán como baja a Juanan y esperan hacer valer el factor campo para conseguir un buen resultado para la vuelta el próximo domingo en Mallorca.

La gran duda es qué Salmantino UDS se verá si el de las grandes citas, donde ha sabido competir y ha conseguido victorias de prestigio, o el de los días menos extraordinarios donde se ha dejado puntos y derrotas ante escuadras muy inferiores sobre el papel. A estas alturas de la temporada hablar de motivación ya no toca de ahí que la afición del Helmántico espere la mejor versión de los de Pablo Cortes desde las 12.00 horas.

Viendo las evoluciones de ambos conjuntos a lo largo de la temporada, dejando a un lado las posiciones en sus Ligas, se aprecia que ambos tienen un idilio con el gol, en especial el Poblense que ha hecho 101 en el torneo balear, pero también conceden muchas facilidades en defensa por lo que no es de extrañar que se vean goles hoy en el Helmántico. Pablo Cortés reconocía antes del choque que prefiere ganar a no encajar goles y es que intuye un intercambio de golpes ante el Poblense y no un combate táctico, más característico de este tipo de dramáticas eliminatorias de ascenso a Segunda División B.

El Salmantino UDS ha vivido una temporada de altibajos emocionales considerable pero el subidón de la clasificación para el playoff en el último suspiro de la jornada 38 supone un empujón de moral que puede ser clave este domingo en el Helmántico.