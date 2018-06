Roberto Pescador (Unionistas): 'La resolución es un espaldarazo para nosotros y somos muy optimistas de cara al futuro'

Roberto Pescador, representante legal del Unionistas, valoró la resolución de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la UE). "Se trata de un espaldarazo y se le acaba la vía administrativa a la administración concursal por lo que no entendería que recurrieran y fueran a la Corte General en Luxemburgo ya que eso derivaría en muchos gastos y ese dinero es de los acreedores de la UDS", indicó a este diario Roberto Pescador.

Los principales puntos que destaca Pescador es que la resolución sostiene que "la evidencia de uso que se había presentado no constituía prueba de uso de las marcas para los productos que estaban registradas". Además, pone de manifiesto que el representante de la administración concursal en la EUIPO tenía que haber adjuntado documentos demostrando que actúa representando esa sociedad y este hecho no se ha producido.

Pescador es optimista de cara al futuro. "No creo que recurran esa decisión y lleven el tema a la Corte General en Luxemburgo ya que la resolución de la EUIPO deja claro que no tienen base para ganar", remarcó Pescador, que recordó que hay otro proceso judicial en marcha en un juzgado de Madrid para intentar demostrar que los derechos de marca que adquirió el Salmantino, a través de la empresa Desarrollos Empresariales Deportivos, "no son válidos para poder utilizar el nombre de Unión Deportiva Salamanca". "Estamos esperando que avance el proceso judicial pero también somos optimistas en este sentido y aunque los bienes que supuestamente ha comprado esa empresa ahora sí son legítimos pueden no serlo en un futuro a corto plazo", advirtió Pescador. "Esos bienes existen actualmente pero dejarían de existir si la demanda de caducidad prospera, sin entrar en cuál es su valor que para nosotros entendemos que no tienen valor alguno", apostilló el abogado del Unionistas.